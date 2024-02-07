Вирва від ракетного удару в Миколаєві. Фото: ДСНС

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Ракурс

Ракетна атака російської федерації вранці 7 лютого призвела до руйнувань десятків будинків у Миколаєві.

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На території обласного центру внаслідок російської агресії руйнувань зазнали 74 приватні будинки. При цьому три оселі повністю знищені, а 71 будинок пошкоджений. Також пошкоджено два об'єкти соціальної інфраструктури. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Окупанти вбили одного цивільного, шестеро осіб постраждали. Психологи ДСНС надали допомогу 60 людям. А рятувальники ліквідували пожежу місцевого газопроводу низького тиску.

У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти вдарили по приватному сектору Миколаєва крилатими ракетами Х-22. Підрозділи протиповітряної оборони зуміли збити над територією регіону чотири ударні дрони типу «Шахед».

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після ракетної атаки повідомляв, що майже 20 будинків у місті залишилися без дахів, а один із госпіталізованих поранених помер у лікарні через важку мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.