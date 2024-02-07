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Ракурс
Руйнування у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Facebook

Окупанти вранці гатили по Харкову ракетами КНДР — Нацполіція (ФОТО)

7 лют 2024, 16:50
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Обстріл Харкова вранці 7 лютого з боку росії вівся й ракетами виробництва Північної Кореї.


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Дві з п’яти ракет, які загарбники спрямували на обласний центр, були північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Про це керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив у Facebook.

Спеціалісти зробили попередні висновки, що це були північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Уламки балістичних ракет Hwasong-11Ga. Фото: поліція

Уламки балістичних ракет Hwasong-11Ga. Фото: поліція

Уламки балістичних ракет Hwasong-11Ga. Фото: поліція

Уламки балістичних ракет Hwasong-11Ga. Фото: поліція

Нагадаємо, близько 6.00 7 лютого російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Були зафіксовані влучання у Слобідському районі й пошкодження нежитлової інфраструктури. Двоє осіб постраждали внаслідок обстрілу.

Джерело: Ракурс


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