Ракурсhttps://racurs.ua/
Руйнування у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Facebook
Окупанти вранці гатили по Харкову ракетами КНДР — Нацполіція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192151-okupanty-vranci-gatyly-po-harkovu-raketamy-kndr-nacpoliciya-foto.htmlРакурс
Обстріл Харкова вранці 7 лютого з боку росії вівся й ракетами виробництва Північної Кореї.
.
Дві з п’яти ракет, які загарбники спрямували на обласний центр, були північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Про це керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив у Facebook.
Спеціалісти зробили попередні висновки, що це були північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).
Нагадаємо, близько 6.00 7 лютого російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Були зафіксовані влучання у Слобідському районі й пошкодження нежитлової інфраструктури. Двоє осіб постраждали внаслідок обстрілу.