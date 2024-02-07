Норму о хранении биоматериала военных исправили в ВРУ. Фото:

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Закон України щодо збереження генофонду українського народу ухвалила Верховна Рада.

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У середу, 7 лютого, народні депутати виправили норму про зберігання біоматеріалу військових.

ВРУ ухвалила закон № 10448 «Про збереження генофонду українського народу», який дозволяє зберігати та використовувати репродуктивні клітини загиблих українських військових для народження дітей. Про це повідомила прес-служба парламенту у Telegram.

Закон передбачає, що військові, чиї репродуктивні клітини зберігаються в кріобанках, мають заповнити заповіт, форму якого затвердить Кабмін. У разі їхньої загибелі репродуктивні клітини зберігатимуться коштом держави протягом трьох років. Після закінчення цього терміну подальше зберігання може бути продовжене коштом особи, вказаної в заповіті.

Нагадаємо, 26 січня у мережі почали критикувати закон, який забороняє використовувати репродуктивні клітини загиблих військових і зобовʼязує клініки з березня утилізувати їх. Цей закон президент Володимир Зеленський підписав наприкінці листопада 2023 року.

Згодом у Міністерстві охорони України заявляли, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових. Там назвали заборону на використання сперми військовослужбовців після їхньої смерті «законодавчою колізією, яку буде усунено у найкоротші терміни».