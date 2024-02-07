Сенат США снова провалил голосование за законопроект. Фото:

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Сенат Сполучених Штатів Америки не проголосував за законопроект, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки американського кордону.

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У Сенаті не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроект із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню. Цей проект закону, над яким кілька місяців працювали сенатори, не набрав потрібних 60 голосів. Про це стало відомо з трансляції засідання верхньої палати американського Конгресу.

Проти так званої cloture motion, яка передбачає прискорений подальший розгляд законопроекту, висловилось 50 сенаторів.

Ще перед початком голосування спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування цей проект. Після цього було мало надій, що законопроект підтримають республіканці.

За інформацією видання The Hill, тепер американський Сенат може винести на голосування законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю. З цього документу, який американські ЗМІ назвали «планом Б», виключать усі норми про кордон США з Мексикою. Однак також необхідно набрати 60 голосів.

Нагадаємо, 6 лютого президент Джо Байден звернувся до Конгресу, аби востаннє закликати законодавців схвалити запит на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню і безпеку кордону. При цьому він заявив, що не бачить ознак того, що законопроект сенату за допомогою України та охорони кордону буде ухвалено.

Джерело: The Hill