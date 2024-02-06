Байден скептичний щодо законопроекту Сенату про допомогу Україні та охорону кордону США

https://racurs.ua/ua/n192127-bayden-skeptychnyy-schodo-zakonoproektu-senatu-pro-dopomogu-ukrayini-ta-ohoronu-kordonu-ssha.html

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Протистояння на Капітолійському пагорбі у США продовжується. 6 лютого президент Джо Байден звернувся до Конгресу, аби востаннє закликати законодавців схвалити запит на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню і безпеку кордону.

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Президент США Джо Байден заявив, що не бачить ознак того, що законопроект сенату за допомогою України та охорони кордону буде ухвалено.

Перешкодою, за словами президента, є Трамп.

Усі ознаки свідчать про те, що законопроєкт про безпеку кордону навіть не буде переданий до Сенату. Проста причина: Дональд Трамп. Тому, що Трамп вважає, що це погано для нього політично, — сказав Байден у зверненні.

Байден вимагає від Конгресу «негайно» подати йому на стіл для підпису законопроект щодо допомоги Україні та охорони кордону.

Коментуючи тему відсутності нової допомоги для України, Байден також сказав, що «годинник цокає", і зброї в української армії стає дедалі менше.

Підтримка цього законопроєкту — це відсіч путіну. А спротив йому — гра на руку путіну. Як я вже казав, ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо жагу путіна до влади й контролю над Україною, він не обмежить себе самою лише Україною, — сказав президент США.

Раніше у Білому домі заявили, що Байден накладе вето щодо окремого законопроєкту, який передбачає надання допомоги тільки Ізраїлю і який підтримують республіканці Палати представників. В адміністрації президента США цей документ назвали «ще одним цинічним політичним маневром».

Раніше спікер Палати представників Джонсон заявив, що цього тижня Палата голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд дол. Він стверджує, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».