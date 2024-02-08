Нацполиция расформирует полк особого назначения в Днепре, часть бойцов которого отказалась идти на фронт

https://racurs.ua/n192176-nacpoliciya-rasformiruet-polk-osobogo-naznacheniya-v-dnepre-chast-boycov-kotorogo-otkazalas-idti.html

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Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області після конфлікту, пов’язаного з доукомплектуванням штурмової бригади «Лють».

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Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, всіх спецпризначенців все ж таки переведуть до штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Раніше у цьому підрозділі спалахнув скандал. Словесна перепалка спалахнула між представником полку особливого призначення поліції Дніпропетровщини (раніше — батальйон міліції особливого призначення «Беркут») та заступником начальника ГУ Нацполіції в області Володимиром Богоносом.

Богонос приїхав на базу, щоб відповісти на питання підлеглих щодо відправки 34 бійців особового складу на фронт. На опублікованому в мережі відео один із чоловіків звернувся до нього зі словами:

Ти вспомні, в какоє подраздєлєніє ти прієхал? Откуда ти прішол? Ти — гніда с Майдана, а я с «Бєркута», понял о чьом рєчь?

На відео, яке нібито зняте під час наради правоохоронців з Дніпропетровщини, співробітники спецпідрозділів відмовляються переходити у штурмову бригаду Національної поліції «Лють». Як заявив один із них, вони готові воювати, але виключно у складі свого підрозділу.

Керівник патрульної поліції Фацевич заявив тоді, що керівництвом поліції будуть з’ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення.