Правозащитники назвали новое число жертв российских преступлений в Мариуполе

https://racurs.ua/n192182-pravozaschitniki-nazvali-novoe-chislo-jertv-rossiyskih-prestupleniy-v-mariupole.html

Ракурс

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) оприлюднила нові дані про руйнування росією міста Маріуполь на Донеччині у 2022 році.

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Звіт ґрунтується на 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, а також на аналізі понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків.

Аналіз знімків основних кладовищ міста показав, що з березня 2022-го по лютий 2023-го там було поховано понад 10 тис. людей.

Загальна кількість загиблих може бути значно вищою — деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами, — пише HRW.

Вони підрахували, що щонайменше 8 тис. людей загинули від бойових дій або причин, пов’язаних з війною, скільки з них були цивільними, невідомо.

Дослідники пишуть, що окупаційні війська знищують маркери української ідентичності. Зокрема, запроваджують російську шкільну програму та перейменовують вулиці.

У організації додали, що уряд Московії не відповів на перелік їхніх запитань.