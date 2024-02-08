Владимир Зеленский и Валерий Залужный, фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та подякував йому за два роки захисту України.

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Про це Зеленський сьогодні, 8 лютого, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України, — зазначив він.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони також обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ.

Час для такого оновлення — саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов’язково переможемо! Слава Україні! — резюмував президент.

Залужний також повідомив про цю зустріч на своїй Фейсбук-сторінці.

У перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом, — зазначив він.

За словами Залужного, у нього із Зеленським відбулася «важлива та серйозна розмова».

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, — зазначив він. — Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх.

Чи звільнили Залужного, наразі невідомо, оскільки указу на сайті Офісу президента поки немає.

Раніше Зеленський заявляв, що «потрібне перезавантаження» низки державних керівників, зокрема у військовому секторі.