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После интервью с Карлсоном на путина написали заявление по статье "Реабилитация нацизма"
После интервью с Карлсоном на путина написали заявление по статье «Реабилитация нацизма»https://racurs.ua/n192228-posle-intervu-s-karlsonom-na-putina-napisali-zayavlenie-po-state-reabilitaciya-nacizma.htmlРакурс
У росії на диктатора володимира путіна написали заяву до Слідчого комітету росії з вимогою притягнути його за статтею «Реабілітація нацизму».
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Заяву написала громадська організація «Вибір-2024» та її керівник Сергій Антонов.
Приводом стало висловлювання путіна в інтерв’ю Такеру Карлсону, в якому диктатор виправдав Гітлера за напад на Польщу.
Під час інтерв’ю, російський диктатор заявив, що Польща «змусила» Гітлера розпочати Другу світову війну, оскільки «загралася» і виявилася «занадто незговірливою».
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