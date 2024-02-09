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Після інтерв'ю з Карлсоном на путіна написали заяву за статтею "Реабілітація нацизму"
Після інтерв’ю з Карлсоном на путіна написали заяву за статтею «Реабілітація нацизму»https://racurs.ua/ua/n192228-pislya-interv-u-z-karlsonom-na-putina-napysaly-zayavu-za-statteu-reabilitaciya-nacyzmu.htmlРакурс
У росії на диктатора володимира путіна написали заяву до Слідчого комітету росії з вимогою притягнути його за статтею «Реабілітація нацизму».
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Заяву написала громадська організація «Вибір-2024» та її керівник Сергій Антонов.
Приводом стало висловлювання путіна в інтерв’ю Такеру Карлсону, в якому диктатор виправдав Гітлера за напад на Польщу.
Під час інтерв’ю, російський диктатор заявив, що Польща «змусила» Гітлера розпочати Другу світову війну, оскільки «загралася» і виявилася «занадто незговірливою».
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