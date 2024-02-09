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Ракурс
Після інтерв'ю з Карлсоном на путіна написали заяву за статтею "Реабілітація нацизму"

Після інтерв’ю з Карлсоном на путіна написали заяву за статтею «Реабілітація нацизму»

9 лют 2024, 19:50
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У росії на диктатора володимира путіна написали заяву до Слідчого комітету росії з вимогою притягнути його за статтею «Реабілітація нацизму».


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Заяву написала громадська організація «Вибір-2024» та її керівник Сергій Антонов.

Приводом стало висловлювання путіна в інтерв’ю Такеру Карлсону, в якому диктатор виправдав Гітлера за напад на Польщу.

Під час інтерв’ю, російський диктатор заявив, що Польща «змусила» Гітлера розпочати Другу світову війну, оскільки «загралася» і виявилася «занадто незговірливою».

Джерело: Ракурс


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