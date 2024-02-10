Последствия атаки в Харькове Фото: Олег Синегубов в Facebook

https://racurs.ua/n192240-semya-sgorela-zajivo-policiya-raskryla-strashnye-podrobnosti-nochnoy-ataki-v-harkove.html

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Нічний обстріл росіянами Харкова призвів до загибелі всієї родини з п’яти людей.

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Ці люди згоріли живцем, бо опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Сім’я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка знайшли у коридорі будинку, а мама з дітьми чотирьох та семи років намагалася врятуватися в ванній. Тіло немовляти досі не знайшли, тривають пошуки. Про це начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив у Facebook.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що в іншому згорілому будинку вдалося знайти тіла 66-річного чоловіка та його 65-річної дружини. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

З’ясувалося, що загоряння приватних будинків сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

У Національній поліції повідомили, що через пожежу знищено 14 приватних будинків, рятувальники евакуювали понад 50 осіб. До лікарні доставили з опіками 45-річного чоловіка та 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, а через витік палива також згоріли 14 приватних будинків.