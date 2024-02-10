Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Facebook

Сім’я згоріла живцем — поліція розкрила страшні подробиці нічної атаки у Харкові

10 лют 2024, 10:50
999

Нічний обстріл росіянами Харкова призвів до загибелі всієї родини з п’яти людей.


.

Ці люди згоріли живцем, бо опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Сім’я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка знайшли у коридорі будинку, а мама з дітьми чотирьох та семи років намагалася врятуватися в ванній. Тіло немовляти досі не знайшли, тривають пошуки. Про це начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив у Facebook.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що в іншому згорілому будинку вдалося знайти тіла 66-річного чоловіка та його 65-річної дружини. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

З’ясувалося, що загоряння приватних будинків сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

У Національній поліції повідомили, що через пожежу знищено 14 приватних будинків, рятувальники евакуювали понад 50 осіб. До лікарні доставили з опіками 45-річного чоловіка та 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки атаки у Харкові. Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Наслідки атаки у Харкові. Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Наслідки атаки у Харкові. Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Наслідки атаки у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Facebook

Наслідки атаки у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Facebook

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська загарбницька армія вдарила по Харкову дронами-камікадзе «Шахед». Семеро осіб загинули, серед них було троє дітей. На місцевій АЗС виникла масштабна пожежа, а через витік палива також згоріли 14 приватних будинків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів