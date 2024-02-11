Украинские моряки показали ущерб «Шахедам». Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n192280-ukrainskie-moryaki-pokazali-unichtojenie-rossiyskih-shahedov-video.html

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Українські моряки теж активно долучаються до збиття російських цілей під час повітряних атак.

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Ураження ворожих дронів-камікадзе типу «Шахед» новітніми засобами протиповітряної оборони військові показали на відео. На кадрах видно збиття ворожого безпілотника за допомогою автоматичного наведення на моніторі українського зенітно-ракетного комплексу. Про це Військово-морські сили Збройних сил України 11 лютого повідомили у Facebook.

У ВМС додали, що у ніч з 10 на 11 лютого у Миколаївській області під час повітряної атаки окупантів військовослужбовці Військово-морських збито три російських ударних дрони Shahed-136.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські загарбники спрямували по Україні 45 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, котрі запускалися з районів Балаклави та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Сили оборони збили 40 дронів у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.