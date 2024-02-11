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Бойцы ГПСУ сорвали российский флаг во время отражения штурма. Фото:
Пограничники сорвали российский флаг во время отражения штурма (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192281-pogranichniki-sorvali-rossiyskiy-flag-vo-vremya-otrajeniya-shturma-video.htmlРакурс
Українські прикордонники зірвали російський прапор під час бою на Донбасі.
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На Донецькому напрямку бійці ДПСУ відбивали черговий ворожий штурм. Під час бою вони виявили «триколор», яким окупанти помітили нібито їхню територію. Українські захисники, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули. Про це 11 лютого повідомила Державна прикордонна служба України.
Також у ДПСУ розповіли, що в Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили ще один російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П». Це вже сьомий такий комплекс, який з початку 2024 року спопелили військовослужбовці 15-го мобільного прикордонного загону.
Нагадаємо, на одному з напрямків бійці Державної прикордонної служби влучно відпрацювали по російських окупантах. За допомогою FPV-дронів у Донецькій області вони спалили два танки та бойову машину піхоти.
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