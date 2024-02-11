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Япония выделит Украине более 100 млн. дол. помощи. Фото:
Япония выделит Украине более 100 млн дол. помощи — Kyodo Newshttps://racurs.ua/n192282-yaponiya-vydelit-ukraine-bolee-100-mln-dol-pomoschi-kyodo-news.htmlРакурс
Грошову допомогу на відновлення України від наслідків війни надасть Японія.
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Токіо виділить Києву 106 млн дол. на підтримку відновлення України від наслідків війни. Гроші будуть розподілені в семи областях, таких як відновлення інфраструктури та розмінування. Про це повідомило Kyodo News.
Зазначається, що український та японський уряди домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові України та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню. Проведення цієї конференції заплановане на 19 лютого.
Допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.
Крім того, японські кошти повинні спрямувати на проекти з медичного обслуговування, кібербезпеки, вітрових електростанцій, сільського господарства. Також гроші спрямують на поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології, промисловість, інформаційні технології тощо.
Нагадаємо, 1 лютого Міністерство фінансів України повідомило, що від Японії до державного бюджету України в межах проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, надійшли близько 390 млн дол. США.
Джерело: Kyodo News
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