Японія виділить Україні понад 100 млн дол. допомоги. Фото:

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Грошову допомогу на відновлення України від наслідків війни надасть Японія.

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Токіо виділить Києву 106 млн дол. на підтримку відновлення України від наслідків війни. Гроші будуть розподілені в семи областях, таких як відновлення інфраструктури та розмінування. Про це повідомило Kyodo News.

Зазначається, що український та японський уряди домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові України та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню. Проведення цієї конференції заплановане на 19 лютого.

Допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

Крім того, японські кошти повинні спрямувати на проекти з медичного обслуговування, кібербезпеки, вітрових електростанцій, сільського господарства. Також гроші спрямують на поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології, промисловість, інформаційні технології тощо.

Нагадаємо, 1 лютого Міністерство фінансів України повідомило, що від Японії до державного бюджету України в межах проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, надійшли близько 390 млн дол. США.

Джерело: Kyodo News