россия завербовала 15 тыс. непальцев для участия в войне. Фото:

https://racurs.ua/n192286-rf-zaverbovala-15-tys-grajdan-nepala-dlya-uchastiya-v-voyne-protiv-ukrainy-cnn.html

Ракурс

російська федерація завербувала майже 15 тис. громадян Непалу для участі у війні проти України.

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Один з непальських найманців 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся додому після поранення на фронті в Україні. Він розповів, що був свідком жахливих подій. Про намір приєднатися до окупантів він дуже шкодує. Про це повідомляє CNN.

Я пішов до російської армії не заради задоволення. У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація, — зазначив він.

За його словами, до Москви він прибув у вересні 2023 року. Іноземця відправили в окопи під Бахмут після двотижневого навчання. Непалець зазначив, що на цій ділянці фронту «немає жодного сантиметра землі, який би не постраждав від бомб».

Загалом іноземний окупант пробув у Бахмуті приблизно місяць, згодом був поранений у ногу. Після того, як його відвезли на кілька сотень метрів від лінії фронту, його вдруге поранили осколки касетної бомби.

Анонімні джерела розповіли CNN, що до російської армії приєдналися 15 тис. непальців. Вони забажали стати найманцями після того, як уряд рф у 2023 році оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до армії країни-агресора.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Reuters повідомило, що влада Непалу звернулася до росії з проханням не вербувати громадян цієї країни до російської армії та негайно відправити додому вже завербованих непальських військових. Така заява прозвучала після того, як стало відомо, що щонайменше непальців, які служили в російській армії, було вбито.

Джерело: CNN