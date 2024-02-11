Дональд Трамп пригрозил странам НАТО российской агрессией. Фото:

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Дональд Трамп, який намагається знову стати президентом США, заявив, що підтримуватиме росію в прагненні атакували союзників Америки по НАТО.

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Він заохочуватиме Москву завдавати ударів по будь-якій країні Північноатлантичного альянсу, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов’язання. Ці країни Трамп назвав «злочинцями». Таку заяву він зробив 10 лютого під час виступу на мітингу у Південній Кароліні, повідомляє BBC.

Один з президентів великої країни встав і сказав: «Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе росія, ви нас захистите?». Я сказав: «Ви не заплатили, ви порушники?». Ні, я б вас не захищав. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки, — заявив він.

Заява колишнього президента США викликала обурення у Білого дому та керівництва Північноатлантичного альянсу.

Представник адміністрації Джо Байдена Ендрю Бейтс назвав її «жахливою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів.

Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безпідставним. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку, — зазначив представник Білого дому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував скандальну заяву Трампа. Він наголосив, що такі слова підривають спільну безпеку й ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів.

Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО, — заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп у січні 2024 року після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова заявив, що «дуже швидко» завершить війну в Україні.

Після цього президент України Володимир Зеленський запросив Трампа у разі перемоги на виборах здійснити візит до Києва.

Джерела: BBC, Reuters, Yle