Зеленський запросив Трампа до Києва після обіцянки «дуже швидко» зупинити війну

Володимир Зеленський, фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

https://racurs.ua/ua/n191553-zelenskyy-zaprosyv-trampa-do-kyieva-pislya-obicyanky-duje-shvydko-zupynyty-viynu.html

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Володимир Зеленський, президент України, запросив колишнього президента США Дональда Трампа, який пообіцяв «дуже швидко» зупинити війну у разі перемоги на цьогорічних виборах, здійснити візит до Києва.

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Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повідомляє агентство «Укрінформ».

Дональд Трамп, я запрошую вас до України, до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну впродовж 24 годин, то гадаю, що цього буде достатньо, щоб приїхати. У будь-який день, — наголосив Зеленський.

Зеленський не виключає, що Трамп дійсно має якусь справжню ідею і може нею поділитися.

У нас не може бути таємниці від нашого народу у питанні, як зупинити війну, — зазначив він.

Обіцянка Трампа «дуже швидко» зупинити війну прозвучала після його перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова, котрі відбулися в середині січня.

Трамп тоді заявив, що має хороші стосунки з російським диктатором володимиром путіним.

Ми з путіним чудово ладнаємо. Це добре, а не погано … Ситуація з Україною настільки жахлива… І ми плануємо вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу поговорити з ними, і ми розв’яжемо цю проблему дуже швидко, — заявив тоді Трамп.

Джерело: «Укрінформ»