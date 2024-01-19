Трамп виступив проти угоди щодо кордону, від якої залежить допомога США Україні

Дональд Трамп (ліворуч), фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n191524-tramp-vystupyv-proty-ugody-schodo-kordonu-vid-yakoyi-zalejyt-dopomoga-ssha-ukrayini.html

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Колишній президент США Дональд Трамп закликав сенаторів-республіканців відкинути компроміс щодо безпеки кордонів, в якого також залежить американська допомога Україні.

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Про це повідомляє американське видання The Hill.

Трамп заявив, що республіканці повинні сказати «ні» будь-якій угоді, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів. Зазначається, що ця заява Трампа явно чинить тиск на нового спікера Майка Джонсона (республіканець, штат Лос-Анджелес), щоб він дотримувався цієї лінії.

Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті. Члени команди лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла негайно виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом.

Це не допоможе, — заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, другий за рейтингом лідер Республіканської партії в Сенаті.

Тьюн стверджує, що сенатський пакет щодо України — це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тис. осіб, що є рекордним місячним показником за всю історію.

Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками, — наголосив він.

Трамп розкритикував майбутню угоду Сенату щодо кордону у повідомленні, опублікованому на сайті Truth Social.

Я не вважаю, що нам взагалі варто укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо ВСЕ необхідне, щоб зупинити ВТОРГНЕННЯ мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну, яка незабаром знову стане великою! — написав він у своїй соціальній мережі.

Джерело: The Hill