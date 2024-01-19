Рашисти відправили на ТОТ партію лікарів з Санкт-Петербурга для лікування своїх військових

Російські загарбники відправили на ротацію чергову партію лікарів

https://racurs.ua/ua/n191523-rashysty-vidpravyly-na-tot-partiu-likariv-z-sankt-peterburga-dlya-likuvannya-svoyih-viyskovyh.html

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Російські загарбники відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів з Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу.

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Про це сьогодні, 19 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники мають відчутний дефіцит кадрів по всіх напрямках, оскільки більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом.

Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники, — наголошують у ЦНС. — Відтак рф змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога.

За інформацією ЦНС, російські «гастролери» не мають соціальних гарантій від кремля й по факту у разі трагічного випадку на ТОТ їхня родина не отримає компенсації.