Екс-міністр Резніков повертається до адвокатської діяльності

Олексій Резніков (ліворуч), фото: Національна асоціація адвокатів України

https://racurs.ua/ua/n191522-eks-ministr-reznikov-povertaietsya-do-advokatskoyi-diyalnosti.html

Ракурс

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков повертається до адвокатської діяльності.

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Про це повідомляється на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 16 січня на підставі його заяви, — вказано в повідомленні.

Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У листопаді 2021 року він став міністром оборони України. 5 вересня 2023 року парламент прийняв його відставку.

Резніков отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До роботи у Кабінеті Міністрів він працював у юридичних фірмах і адвокатських об'єднаннях.

У квітні 2014 року на позачерговому З’їзді адвокатів України в Одесі його було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні — Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.