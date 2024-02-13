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Ракурс
ВСУ ударили по расположению оккупантов возле Мариуполя. Фото:

ВСУ ударили по расположению оккупантов возле Мариуполя

13 фев 2024, 13:48
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Потужний вибух прогримів поблизу окупованого Маріуполя у вівторок, 13 лютого.


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Приліт відбувся по розташуванню російських загарбників у Мангушській частині Маріупольського району. По вулиці Купріна до місця вибуху вже мчать карети швидкої допомоги. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 13 лютого повідомив у Telegram.

Згодом чиновник додав, що у Мангуші досі чути звуки детонації, а «процес розмінування складом боєкомплекту триває".

Нагадаємо, у січні в районі окупованого росією Маріуполя прогриміли вибухи. Українська влада тоді заявляла, що в селищі Гранітне був приліт по району базування інженерних підрозділів загарбників, який остаточно розбив надію ворога на залізничний міст. Залишки конструкції було знищено разом з щонайменше п’ятьма одиницями інженерної техніки.

Источник: Ракурс


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