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ВСУ ударили по расположению оккупантов возле Мариуполя. Фото:
ВСУ ударили по расположению оккупантов возле Мариуполяhttps://racurs.ua/n192340-vsu-udarili-po-raspolojeniu-okkupantov-vozle-mariupolya.htmlРакурс
Потужний вибух прогримів поблизу окупованого Маріуполя у вівторок, 13 лютого.
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Приліт відбувся по розташуванню російських загарбників у Мангушській частині Маріупольського району. По вулиці Купріна до місця вибуху вже мчать карети швидкої допомоги. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 13 лютого повідомив у Telegram.
Згодом чиновник додав, що у Мангуші досі чути звуки детонації, а «процес розмінування складом боєкомплекту триває".
Нагадаємо, у січні в районі окупованого росією Маріуполя прогриміли вибухи. Українська влада тоді заявляла, що в селищі Гранітне був приліт по району базування інженерних підрозділів загарбників, який остаточно розбив надію ворога на залізничний міст. Залишки конструкції було знищено разом з щонайменше п’ятьма одиницями інженерної техніки.
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