Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом помощи для Украины - Продолжение следует (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n192344-zelenskiy-otreagiroval-na-odobrenie-senatom-pomoschi-dlya-ukrainy-prodoljenie-sleduet-video.html

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Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу ухвалення Сенатом США законопроекту про допомогу Україні.

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Це був перший крок, далі — Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо на позитивне рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. І віримо, що Америка і надалі залишатиметься лідером. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації. Це був перший крок, далі — Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку, — сказав президент.

Законопроект ще має підтримати Палата представників, де більшість мають скептично налаштовані республіканці.

Раніше спікер Палати представників Джонсон заявляв, що не ставитиме цей законопроект на голосування.

Якщо Спікер Палати представників відмовиться виносити проект на голосування, то це можна зробити без нього, застосувавши «discharge petition», але для цього потрібно мати 218 голосів, у демократів у найкращому випадку лише 213. Зокрема, треба враховувати крайнє ліве крило демократичної партії, яке виступає проти допомоги Ізраїлю.

Основна частина суми, яка вказана у законі, а саме 50 млрд доларів — це оборонна підтримка.