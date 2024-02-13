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Ордер на арест моей мамы и бабушки выдал КГБ - Эстонская премьер отреагировала на объявление в розыск в рф
Ордер на арест моей мамы и бабушки выдал КГБ — Эстонская премьер отреагировала на объявление в розыск в рфhttps://racurs.ua/n192361-order-na-arest-moey-mamy-i-babushki-vydal-kgb-estonskaya-premer-otreagirovala-na-obyavlenie.htmlРакурс
МВС росії оголосило в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас.
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Причиною могла стати її підтримка знесення радянських пам’ятників, пише видання ERR.
Набір інструментів росії не змінився. Протягом усієї історії рф маскувала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ. Кремль сподівається, що цей крок допоможе мене змусити замовкнути. Але це не так. Я продовжуватиму підтримувати Україну, — відреагувала прем'єрка.
I’ve always said Russia’s toolbox hasn’t changed.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 13, 2024
Throughout history, Russia has veiled its repressions behind so-called law enforcement agencies.
I know this from my family history. When my grandmother and mother were deported to Siberia, the KGB issued the arrest warrant. 2/
У базі розшуку також знайшли естонського держсекретаря, 59 латвійських депутатів та десятки інших європейських політиків.
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