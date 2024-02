Ордер на арест моей мамы и бабушки выдал КГБ - Эстонская премьер отреагировала на объявление в розыск в рф

МВС росії оголосило в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас.

Причиною могла стати її підтримка знесення радянських пам’ятників, пише видання ERR.

I’ve always said Russia’s toolbox hasn’t changed.



Throughout history, Russia has veiled its repressions behind so-called law enforcement agencies.



I know this from my family history. When my grandmother and mother were deported to Siberia, the KGB issued the arrest warrant. 2/