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Ордер на арешт моєї мами та бабусі видав КДБ, - естонська прем'єрка відреагувала на оголошення в розшук у рф

Ордер на арешт моєї мами та бабусі видав КДБ — Естонська прем'єрка відреагувала на оголошення в розшук у рф

13 лют 2024, 22:19
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МВС росії оголосило в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас.


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Причиною могла стати її підтримка знесення радянських пам’ятників, пише видання ERR.

Набір інструментів росії не змінився. Протягом усієї історії рф маскувала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ. Кремль сподівається, що цей крок допоможе мене змусити замовкнути. Але це не так. Я продовжуватиму підтримувати Україну, — відреагувала прем'єрка.

У базі розшуку також знайшли естонського держсекретаря, 59 латвійських депутатів та десятки інших європейських політиків.

Джерело: Ракурс


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