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Ордер на арешт моєї мами та бабусі видав КДБ, - естонська прем'єрка відреагувала на оголошення в розшук у рф
Ордер на арешт моєї мами та бабусі видав КДБ — Естонська прем'єрка відреагувала на оголошення в розшук у рфhttps://racurs.ua/ua/n192361-order-na-aresht-moieyi-mamy-ta-babusi-vydav-kdb-estonska-premierka-vidreaguvala.htmlРакурс
МВС росії оголосило в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас.
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Причиною могла стати її підтримка знесення радянських пам’ятників, пише видання ERR.
Набір інструментів росії не змінився. Протягом усієї історії рф маскувала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ. Кремль сподівається, що цей крок допоможе мене змусити замовкнути. Але це не так. Я продовжуватиму підтримувати Україну, — відреагувала прем'єрка.
I’ve always said Russia’s toolbox hasn’t changed.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 13, 2024
Throughout history, Russia has veiled its repressions behind so-called law enforcement agencies.
I know this from my family history. When my grandmother and mother were deported to Siberia, the KGB issued the arrest warrant. 2/
У базі розшуку також знайшли естонського держсекретаря, 59 латвійських депутатів та десятки інших європейських політиків.