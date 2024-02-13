Ордер на арешт моєї мами та бабусі видав КДБ, - естонська прем'єрка відреагувала на оголошення в розшук у рф

МВС росії оголосило в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас.

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Причиною могла стати її підтримка знесення радянських пам’ятників, пише видання ERR.

Набір інструментів росії не змінився. Протягом усієї історії рф маскувала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ. Кремль сподівається, що цей крок допоможе мене змусити замовкнути. Але це не так. Я продовжуватиму підтримувати Україну, — відреагувала прем'єрка.