Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Цезарь Куников», фото: «Википедия»

Уничтожение БДК «Цезарь Куников» подтвердили в ВСУ

14 фев 2024, 09:55
999

У ЗСУ підтвердили знищення у Чорному морі російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков».


.

Про це сьогодні. 14 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — «Цезарь Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах з’явилися відео вибухів у Чорному морі в районі Алупки — ймовірно детонації боєкомплекту корабля. За інформацією ЗМІ, ВДК «Цезарь Куніков» був знищений дронами ГУР МО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров