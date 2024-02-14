Уничтожение БДК «Цезарь Куников» подтвердили в ВСУ

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ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Цезарь Куников», фото: «Википедия»
Уничтожение БДК «Цезарь Куников» подтвердили в ВСУhttps://racurs.ua/n192367-unichtojenie-bdk-cezar-kunikov-podtverdili-v-vsu.htmlРакурс
У ЗСУ підтвердили знищення у Чорному морі російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков».
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Про це сьогодні. 14 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — «Цезарь Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах з’явилися відео вибухів у Чорному морі в районі Алупки — ймовірно детонації боєкомплекту корабля. За інформацією ЗМІ, ВДК «Цезарь Куніков» був знищений дронами ГУР МО.
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