Знищення ВДК «Цезарь Куніков» підтвердили у ЗСУ

ЗСУ знищили російський десантний корабель «Цезарь Куніков», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192367-znyschennya-vdk-cezar-kunikov-pidtverdyly-u-zsu.html

Ракурс

У ЗСУ підтвердили знищення у Чорному морі російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков».

.

Про це сьогодні. 14 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — «Цезарь Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах з’явилися відео вибухів у Чорному морі в районі Алупки — ймовірно детонації боєкомплекту корабля. За інформацією ЗМІ, ВДК «Цезарь Куніков» був знищений дронами ГУР МО.