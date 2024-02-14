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Ракурс
ЗСУ знищили російський десантний корабель «Цезарь Куніков», фото: «Вікіпедія»

Знищення ВДК «Цезарь Куніков» підтвердили у ЗСУ

14 лют 2024, 09:55
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У ЗСУ підтвердили знищення у Чорному морі російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков».


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Про це сьогодні. 14 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — «Цезарь Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах з’явилися відео вибухів у Чорному морі в районі Алупки — ймовірно детонації боєкомплекту корабля. За інформацією ЗМІ, ВДК «Цезарь Куніков» був знищений дронами ГУР МО.

Джерело: Ракурс


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