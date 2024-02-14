«Дія» станет open-source продуктом, фото: «Збруч»

https://racurs.ua/n192369-diya-stanet-produktom-s-otkrytym-kodom-fedorov.html

Ракурс

«Дія» стане open-source продуктом — Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити її код.

.

Про це сьогодні, 14 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку, — наголосив він.

За словами Федорова, відкритий код також надасть можливість швидко експортувати «Дію» в інші країни.

Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів, — зазначив чиновник.

Міністр наголосив, що топові світові продукти працюють на відкритому коді.

Наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі ми побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами, — зазначив він.

Також відкриття коду «Дії» дозволить:

IT-спільнота зрозуміти, як працює «Дія», проаналізувати код та особливості архітектури застосунку;

розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда «Дії».