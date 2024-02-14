«Дія» стане продуктом з відкритим кодом — Федоровhttps://racurs.ua/ua/n192369-diya-stane-produktom-z-vidkrytym-kodom-fedorov.htmlРакурс
«Дія» стане open-source продуктом — Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити її код.
Про це сьогодні, 14 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку, — наголосив він.
За словами Федорова, відкритий код також надасть можливість швидко експортувати «Дію» в інші країни.
Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів, — зазначив чиновник.
Міністр наголосив, що топові світові продукти працюють на відкритому коді.
Наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі ми побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами, — зазначив він.
Також відкриття коду «Дії» дозволить:
- IT-спільнота зрозуміти, як працює «Дія», проаналізувати код та особливості архітектури застосунку;
- розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда «Дії».
Шлях до всіх найкрутіших державних рішень — в open-source. «Дія» буде першою, — наголосив міністр. — Відкривши код, звісно, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування «Дії».