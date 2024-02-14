Ослепить российские дроны «Орлан» поручил Зеленский. Фото:

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Ракурс

Зброю проти російських розвідувальних дронів обговорила українська влада та військові.

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У середу, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду, військовими та оборонно-промисловим комплексом. Глава держави зазначив, що вже є рішення, як «засліпити» російські «Орлани» та ZALA, які використовує для ударів артилерії та дронів-камікадзе. Про це глава держави

В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження, — заявив він.

За результатами наради Зеленський дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, щоб виробники знали потреби фронту, а армія — виробничі можливості у всіх регіонах.

Президент наголосив, що фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози.

Нагадаємо, 12 лютого після проведення Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що вирішено надати більше можливостей українським вогневим групам, які протистоять російським дронам-камікадзе «Шахед».