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БПЛА прилетели на нефтебазу в Курской области россии, сгорели три резервуара
БПЛА прилетели на нефтебазу в Курской области россии, сгорели три резервуара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192397-bpla-prileteli-na-neftebazu-v-kurskoy-oblasti-rossii-sgoreli-tri-rezervuara-video.htmlРакурс
У Курській області росії внаслідок атаки українських безпілотників спалахнула нафтобаза.
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Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. За попередньою інформацією, постраждалих, на жаль, немає.
Російський чиновник додав, що на місці працюють «усі спецслужби» та попросив «зберігати спокій».
За даними телеграм-каналу «112», що належить РЕН-ТВ, спалах стався на нафтобазі «Польова», її атакували два дрони. Після прильоту на території підприємства спалахнули три резервуари з бензином, один з яких частково обвалився. Baza писала, що горить резервуар обсягом 100 тонн.
Збройні сили та розвідка України різко наростили удари безпілотниками по російських об'єктах паливної інфраструктури. З початку 2024 року українські дрони вразили девять НПЗ.
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