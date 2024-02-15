БПЛА прилетіли на нафтобазу у Курській області росії, згоріли три резервуари

https://racurs.ua/ua/n192397-bpla-pryletily-na-naftobazu-u-kurskiy-oblasti-rosiyi-zgorily-try-rezervuary-video.html

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У Курській області росії внаслідок атаки українських безпілотників спалахнула нафтобаза.

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Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. За попередньою інформацією, постраждалих, на жаль, немає.

Російський чиновник додав, що на місці працюють «усі спецслужби» та попросив «зберігати спокій».

За даними телеграм-каналу «112», що належить РЕН-ТВ, спалах стався на нафтобазі «Польова», її атакували два дрони. Після прильоту на території підприємства спалахнули три резервуари з бензином, один з яких частково обвалився. Baza писала, що горить резервуар обсягом 100 тонн.

Збройні сили та розвідка України різко наростили удари безпілотниками по російських об'єктах паливної інфраструктури. З початку 2024 року українські дрони вразили девять НПЗ.