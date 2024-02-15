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Сырскому доверяют 40% украинцев, показатель Залужного вырос до 94%
Сырскому доверяют 40% украинцев, показатель Залужного вырос до 94% (ОПРОС)https://racurs.ua/n192408-syrskomu-doveryaut-40-ukraincev-pokazatel-zalujnogo-vyros-do-94-opros.htmlРакурс
Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40% українців, проте 35% не чули про нього до лютого.
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Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському, ще 4% - не визначилися з відповіддю.
Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного — у нього найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють лише 5%. При цьому довіра до екс-головкома у лютому збільшилася на 2%, якщо порівнювати з опитуванням грудня 2023 року.
Довіра до президента України Володимира Зеленського у лютому 2024 року становить 64%, у грудні цей показник становив 77%.
Високий рівень довіри зберігається у голови ГУР Кирила Буданова (66%) та волонтера Сергія Притули (61%).
Після відставки Залужного соціологи зафіксували зменшення довіри до влади. Зокрема довіра до президента зменшилася на 13% (грудень — 77%, лютий — 64%). За цей самий період недовіра до президента зросла також на 13% (грудень — 22% лютий — 35%).
У лютому 2024 року зросла довіра до Петра Порошенка — на 4% (грудень — 27%, лютий — 31%). Наразі Порошенку довіряють більше, ніж проголосували за нього у другому турі виборів 2019 року.
Опитування провели 5−10 лютого 2024 року. Київський міжнародний інститут соціології використав метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1 тис. 202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). 874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного.
Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.
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