Сырскому доверяют 40% украинцев, показатель Залужного вырос до 94%

https://racurs.ua/n192408-syrskomu-doveryaut-40-ukraincev-pokazatel-zalujnogo-vyros-do-94-opros.html

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Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40% українців, проте 35% не чули про нього до лютого.

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Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському, ще 4% - не визначилися з відповіддю.

Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного — у нього найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють лише 5%. При цьому довіра до екс-головкома у лютому збільшилася на 2%, якщо порівнювати з опитуванням грудня 2023 року.

Довіра до президента України Володимира Зеленського у лютому 2024 року становить 64%, у грудні цей показник становив 77%.

Високий рівень довіри зберігається у голови ГУР Кирила Буданова (66%) та волонтера Сергія Притули (61%).

Після відставки Залужного соціологи зафіксували зменшення довіри до влади. Зокрема довіра до президента зменшилася на 13% (грудень — 77%, лютий — 64%). За цей самий період недовіра до президента зросла також на 13% (грудень — 22% лютий — 35%).