Закон о легализации медицинского каннабиса подписал Зеленский

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n192423-zakon-o-legalizacii-medicinskogo-kannabisa-podpisal-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 3528-IX «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

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Цей закон, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні, було підписано 13 грудня. Про це свідчить інформація у картці законодавчого акту, оприлюдненій на сайті парламенту.

Закон № 3528-IX Верховна Рада ухвалила 21 грудня 2023 року. Наступного дня народні депутати із парламентської фракції «Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина» зареєстрували у парламенті проект постанови про скасування рішення Ради щодо ухвалення цього закону, що заблокувало підписання закону головою Верховної Ради і президентом.

16 січня 2024 року Верховна Рада не підтримала постанову «Батьківщини», тож підписання закону було розблоковано.