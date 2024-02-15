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Ракурс
Рашисты сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину, фото: ГСЧС

Последствия российского удара КАБами по Харьковщине показала ГСЧС (ФОТО)

15 фев 2024, 21:32
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Російські загарбники сьогодні, 15 лютого, ввечері завдали ударів авіабомбами по житловому сектору населеного пункту Вільхуватської громади у Куп’янському районі Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті бомбардувань:

  • сталася пожежа у житловому будинку та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала 190 кв. м. Крім того були зруйновані поруч розташовані житлова будівля з надвірними забудовами;
  • друге потрапляння було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинули троє людей — чоловік, жінка та дівчина (приблизно 17−18 років), які перебували біля автівки, ще двоє постраждали.

Для ліквідації наслідків бомбардування від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 14 рятувальників.

Рашисти скинули керовані авіабомби на Харківщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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