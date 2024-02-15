Рашисты сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n192426-posledstviya-rossiyskogo-udara-kabami-po-harkovschine-pokazala-gschs-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 15 лютого, ввечері завдали ударів авіабомбами по житловому сектору населеного пункту Вільхуватської громади у Куп’янському районі Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті бомбардувань:

сталася пожежа у житловому будинку та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала 190 кв. м. Крім того були зруйновані поруч розташовані житлова будівля з надвірними забудовами;

друге потрапляння було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинули троє людей — чоловік, жінка та дівчина (приблизно 17−18 років), які перебували біля автівки, ще двоє постраждали.

Для ліквідації наслідків бомбардування від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 14 рятувальників.