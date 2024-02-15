Российские захватчики пытаются захватить Авдеевку, карта: DeepState

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Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українським військам не вистачає артилерійських снарядів.

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Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Кірбі зазначив, бої на сході України є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня, — наголосив Кірбі. — Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

Він наголосив, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд дол., США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна, — додав Кірбі.

Видання The Washinghton Post, чиї журналісти періодично відвідують Авдіївку, також повідомляє, що відступ українських сил з міста виглядає ймовірним.

За словами співрозмовників видання серед українських військових, зруйнований коксохімічний завод Авдіївки, ймовірно, стане останнім оплотом ЗСУ у місті. Один із військових зазначив, що штурмувати завод рашистам буде дуже важко, тож вони намагатимуться оточити його.

Спробують обійти, оточити, і все. Наші сили будуть змушені відійти, — зазначив він.

Аналітичний проект про війну DeepState сьогодні ввечері повідомив, що рашисти захопили розташовану південніше Авдіївки позицію «Зеніт», котра останнім часом перебувала під загрозою оточення.

Джерело: «РБК-Україна», The Washinghton Post, DeepState