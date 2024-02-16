Защитники Авдеевки на одном из участков оказались в окружении. Фото:

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади перебувають у повному оточенні на одній із ділянок в Авдіївці.

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На деяких ділянках фронту ситуація критична, а на інших — напружена. У деяких випадках захисникам доводиться воювати на 180 чи навіть 360 градусів. Захисники, які опинилися в оточенні, проривають кільце. Про це заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов заявив в ефірі «Радіо Свобода».

У деяких випадках у нас є 180 градусів, є навіть 360 градусів. Ми намагаємося вирівняти ситуацію. Наразі ситуація важка, але контрольована… Є змога це, скажімо так, внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить, — зазначив він

Кудряшов додав, що в Авдіївці тривають маневри ЗСУ.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати фосфорні боєприпаси по позиціях українських захисників в Авдіївці, а за добу скидають по місту 60 керованих авіаційних бомб. Також цілодобово загарбники ведуть обстріл з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Навали піхоти та штурми бронетехніки тривають безперервно.

Джерело: «Радіо Свобода»