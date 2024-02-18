Истребители F-16 прибудут в Украину в июне. Фото:

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Ракурс

Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року.

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Ймовірно, повітряні бойові машини будуть в українському небі у червні. Такий прогноз зробили міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас та інших чиновник з Європи, які перебували на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це пише видання Foreign Policy, яке проаналізувало заяви європейських лідерів.

Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні, — зазначив Анусаускас.

За інформацією видання, у Києві розраховують, що до кінця вересня навчання у Сполучених Штатах Америки на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого заявив, що Нідерланди поставлять Україні мінімум 24 багатоцільові винищувачі F-16. Зараз процес передачі йде за планом.

Керівництво Данії влітку 2023 року повідомляло про плани передати Україні 19 винищувачів. Спочатку очікувалося, що літаки прибудуть в Україну на початку цього року, але згодом стало відомо, що ці літаки ЗСУ отримають в другому кварталі 2024 року.

Джерело: Foreign Policy