Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16. Фото:

Прем'єр Нідерландів пообіцяв Україні мінімум 24 винищувачі F-16

17 лют 2024, 21:20
999

Нідерланди поставлять Україні мінімум 24 багатоцільові винищувачі F-16.


.

В Амстердамі сподіваються передати ці літаки якомога швидше. У справі про передачу є прогрес, все йде за графіком. Про хороші новини для України прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але — не менше. Ми працюємо разом із данцями та іншими партнерами, — заявив він.

У грудні нідерландський прем'єр Марк Рютте заявляв, що було розпочато процес підготовки до передачі перших 18 літаків F-16 Україні.

Нагадаємо, влітку 2023 року прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомляла про плани передати Україні 19 винищувачів. Спочатку очікувалося, що літаки прибудуть в Україну на початку цього року, але згодом стало відомо, що ці літаки ЗСУ отримають в другому кварталі 2024 року.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів