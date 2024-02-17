Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16. Фото:

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Нідерланди поставлять Україні мінімум 24 багатоцільові винищувачі F-16.

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В Амстердамі сподіваються передати ці літаки якомога швидше. У справі про передачу є прогрес, все йде за графіком. Про хороші новини для України прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але — не менше. Ми працюємо разом із данцями та іншими партнерами, — заявив він.

У грудні нідерландський прем'єр Марк Рютте заявляв, що було розпочато процес підготовки до передачі перших 18 літаків F-16 Україні.

Нагадаємо, влітку 2023 року прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомляла про плани передати Україні 19 винищувачів. Спочатку очікувалося, що літаки прибудуть в Україну на початку цього року, але згодом стало відомо, що ці літаки ЗСУ отримають в другому кварталі 2024 року.

Джерело: «Радіо Свобода»