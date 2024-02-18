Командующего Черноморским флотом рф уволили. Фото:

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Командувач Чорноморського флоту росії адмірал Віктор Соколов міг втратити свою посаду.

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Ймовірно, Москва звільнила Соколова після знищення великого десантного корабля «Цезаря Кунікова» у водах Чорного моря. Так звані російські воєнкори ще 15 лютого заявили про звільнення Соколова. Водночас Міністерство оборони рф поки що офіційно не підтверджувало інформацію про відставку. Про це 18 лютого Міноборони Великої Британії повідомило у соцмережі X.

Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні, — йдеться у повідомленні.

Розвідка припускає, що Соколова могли замінити віце-адміралом Сергієм Пінчуком, який обійматиме посаду виконуючого обов’язки командувача Чорноморського флоту. Він перебуватиме у цьому кріслі до завершення внутрішнього розслідування щодо затоплення «Цезаря Кунікова».

Нагадаємо, 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков». Вороже судно потопили в територіальних водах України поблизу Алупки. Уразили російський ВДК морські дрони Magura V5.

За час повномасштабного російського вторгнення Сили оборони знищили вже чотири російські ВДК — «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков». Ще чотири судна такого типу стоять на ремонті.