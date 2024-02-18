Адмирал НАТО Роб Брауэр заявил об Авдеевке. Фото:

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Авдіївка не є великою втратою з військового погляду.

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Як такого міста більше не існує, бо інфраструктура практично повністю зруйнована масованими російськими бомбардуваннями. Про це голова військового комітету Північноатлантичного альянсу Роб Брауер заявив у коментарі Foreign Policy.

У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів, — зазначив він.

Також адмірал НАТО погодився зі словами воєнних експертів та аналітиків, що ситуація на полі бою є серйозною. При цьому він не вірить у те, що Україна програє на поді бою.

Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: «Як йде війна?», не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли, — наголосив Брауер.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

Українське командування заявило, що за останні чотири місяці активної фази боїв за Авдіївку російська загарбницька армія втратила понад 47 тис. солдатів та понад 1 тис. 300 одиниць військової техніки. Зокрема, ворог під час «м'ясних штурмів» використовував спецназ ГРУ й частково втратив бойові спроможності своїх кращих підрозділів.

Джерело: Foreign Policy