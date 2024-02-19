Количество грузовиков в очередях на границе с Польшей назвали в ГПСУ

В Польше проходит акция протеста по блокированию границы, фото: ZN.ua

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У Польщі фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через шість пунктів пропуску на кордоні з Україною — «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин-Устилуг», «Долгобичув-Угринів» та «Корчова — Краківець».

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Про це сьогодні. 19 лютого, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

За словами Демченка, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.

18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі, — зазначив він.

Станом на ранок сьогоднішнього дня на блокованих протестувальниками шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2,9 тис. вантажівок — найбільше на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець».

Демченко зазначив, що відмічається суттєве зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо по напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині».

Джерело: «Укрінформ»