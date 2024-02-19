Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурмовики 47 бригады рассказали, как последними и без потерь вышли из Авдеевского коксохима

Штурмовики 47 бригады рассказали, как последними и без потерь вышли из Авдеевского коксохима (ВИДЕО)

19 фев 2024, 15:59
999

Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47-ї бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу без втрат.


.

Про це розповіла пресслужба 47 омбр 19 лютого.

Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку. З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах. Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! — йдеться у повдіомленні.

У бригаді додали, що інші їхні підрозділи продовжують тримати оборону на визначених напрямках.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров