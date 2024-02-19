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Штурмовики 47 бригады рассказали, как последними и без потерь вышли из Авдеевского коксохима
Штурмовики 47 бригады рассказали, как последними и без потерь вышли из Авдеевского коксохима (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192540-shturmoviki-47-brigady-rasskazali-kak-poslednimi-i-bez-poter-vyshli-iz-avdeevskogo-koksohima.htmlРакурс
Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47-ї бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу без втрат.
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Про це розповіла пресслужба 47 омбр 19 лютого.
Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку. З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах. Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! — йдеться у повдіомленні.
У бригаді додали, що інші їхні підрозділи продовжують тримати оборону на визначених напрямках.
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