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Ракурс
Штурмовики 47 бригади розповіли, як останніми і без втрат вийшли з Авдіївського коксохіму

Штурмовики 47 бригади розповіли, як останніми і без втрат вийшли з Авдіївського коксохіму (ВІДЕО)

19 лют 2024, 15:59
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Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47-ї бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу без втрат.


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Про це розповіла пресслужба 47 омбр 19 лютого.

Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку. З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах. Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! — йдеться у повдіомленні.

У бригаді додали, що інші їхні підрозділи продовжують тримати оборону на визначених напрямках.

Джерело: Ракурс


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