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Ракурс
ГУР подтвердило убийство в Испании пилота похищенного у россиян вертолета

ГУР подтвердило убийство в Испании пилота похищенного у россиян вертолета

19 фев 2024, 18:13
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Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України.


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Можемо підтвердити факт смерті, — сказав Юсов «Суспільному».

Раніше частина медіа повідомила з посиланням на італійський сайт IL-corrispondente п убивство Кузьмінова. Видання назвало Кузьмінова «зрадником», а інші державні медіа рф послалися на місцеві Levante-EMV та Іnformacion.

Останні імені загиблого не називають, але писали, що вбитому українцю 33 роки. Кузьмінову ж на момент операції з викрадення гелікоптера було 28 років. Новини про вбивство в іспанських медіа були від 13 лютого.

Про те, що загиблим був саме Кузьмінов, написав у Х проєкт Eureka News, пославшись на «неофіційну інформацію» від правоохоронців. Він також називає пілота «зрадником» і поширює проросійську пропаганду. Пост про Кузьмінова вже видалили.

Медіа стверджували, що на тілі вбитого знайшли мінімум п’ять кульових отворів. Кузьмінов у 2023-му брав участь у спецоперації ГУР МО під назвою «Синиця» і доставив в Україну Mі-8. Він розповідав, що звернувся до спецслужби за власним бажанням.

Источник: Ракурс


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