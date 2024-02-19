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ГУР підтвердило убивство в Іспанії пілота викраденого у росіян вертольота
ГУР підтвердило убивство в Іспанії пілота викраденого у росіян вертольотаhttps://racurs.ua/ua/n192548-gur-pidtverdylo-ubyvstvo-v-ispaniyi-pilota-vykradenogo-u-rosiyan-vertolota.htmlРакурс
Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України.
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Можемо підтвердити факт смерті, — сказав Юсов «Суспільному».
Раніше частина медіа повідомила з посиланням на італійський сайт IL-corrispondente п убивство Кузьмінова. Видання назвало Кузьмінова «зрадником», а інші державні медіа рф послалися на місцеві Levante-EMV та Іnformacion.
Останні імені загиблого не називають, але писали, що вбитому українцю 33 роки. Кузьмінову ж на момент операції з викрадення гелікоптера було 28 років. Новини про вбивство в іспанських медіа були від 13 лютого.
Про те, що загиблим був саме Кузьмінов, написав у Х проєкт Eureka News, пославшись на «неофіційну інформацію» від правоохоронців. Він також називає пілота «зрадником» і поширює проросійську пропаганду. Пост про Кузьмінова вже видалили.
Медіа стверджували, що на тілі вбитого знайшли мінімум п’ять кульових отворів. Кузьмінов у 2023-му брав участь у спецоперації ГУР МО під назвою «Синиця» і доставив в Україну Mі-8. Він розповідав, що звернувся до спецслужби за власним бажанням.