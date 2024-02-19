ГУР підтвердило убивство в Іспанії пілота викраденого у росіян вертольота

https://racurs.ua/ua/n192548-gur-pidtverdylo-ubyvstvo-v-ispaniyi-pilota-vykradenogo-u-rosiyan-vertolota.html

Ракурс

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України.

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Можемо підтвердити факт смерті, — сказав Юсов «Суспільному».

Раніше частина медіа повідомила з посиланням на італійський сайт IL-corrispondente п убивство Кузьмінова. Видання назвало Кузьмінова «зрадником», а інші державні медіа рф послалися на місцеві Levante-EMV та Іnformacion.

Останні імені загиблого не називають, але писали, що вбитому українцю 33 роки. Кузьмінову ж на момент операції з викрадення гелікоптера було 28 років. Новини про вбивство в іспанських медіа були від 13 лютого.