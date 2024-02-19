Россияне нагнали 50 тыс. военных к линии столкновения в Запорожской области

https://racurs.ua/n192559-rossiyane-nagnali-50-tys-voennyh-k-linii-stolknoveniya-v-zaporojskoy-oblasti.html

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На південному фронті України відбувається масове нарощування військ рф в Запорізькій області.

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За даними деяких аналітиків, зібрано 50-тисячну російську армію, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела серед українських військових.

Це відбувається в той момент, коли путінські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як українці відійшли від Авдіївки.

Сили зосереджуються приблизно там же, де минулого літа ЗСУ починали контрнаступ.

Нагадаємо, з 18 лютого у мережі поширюють повідомлення про початок настання російських військ у районі Роботине. В Генштабі ЗСУ розповідали про відбиті атаки на півдні.