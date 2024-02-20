Украинские водители заблокировали три КП на границе с Польшей. Фото:

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Ракурс

Українські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Польщею.

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Акція протесту на КП «Рава-Руська», «Краковець» і «Шегині» розпочалася о 12.00 у вівторок, 20 лютого. Ця мирна акція є відповіддю на блокування кордону польськими фермерами. Про це повідомило «Суспільне».

На вантажівках далекобійники розмістили плакати з написами українською та англійською мовами: «Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна — втрачатиме Польща», «Блокада України — зрада європейських цінностей» та іншими.

Керівник громадської організації «Український транспортний союз у Львівській області» Олег Дубик розповів, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські. Акція тримаватиме 24 години на добу щонайменше до 15 березня або до розблокування кордону з боку Польщі.

Тим часом польські фермери посилили блокування проїзду автомобілів на кордоні з Україною. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на зараз заблоковано шість пунктів пропуску: «Медика-Шегині», «Долгобичув-Угринів», «Зосін-Устилуг», «Корчова-Краківець», «Гребене-Рава-Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Біля деяких КП поляки погрожують перекрити рух для усіх видів транспорту, а пропускати лише машини з гуманітарною допомогою. На окремих ділянках автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Лідер організації аграріїв «Підкарпатське ошукане село», яка блокує пункт пропуску «Медика-Шегині» Роман Кондрув в коментарі RMF24 заявив, що блокуватимуть цю ділянку щонайменше до квітня. Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами. Також пригрозив не пропускати пасажирські автобуси з України, якщо українці також блокуватимуть кордон.

Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Вони висипали з вантажних вагонів українське зерно, яке прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

Джерело: RMF24, «Суспільне»