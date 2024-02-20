Оккупанты расстреляли украинских пленных. Фото:

https://racurs.ua/n192585-okkupanty-rasstrelyali-ukrainskih-plennyh-vblizi-robotino-video.html

Ракурс

Розстріл полонених українських військовополонених знову вчинили російські окупанти.

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У вівторок, 20 лютого, в мережі з’явився відеозапис розстрілу російськими військовими трьох українських захисників, взятих у полон. Сталося це 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Відеозапис поширив ресурс DeepState у Telegram.

За цим фактом Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Слідчі розслідують порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Крім того, російські загальники вбили двох полонених українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.